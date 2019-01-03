أحمد ناجي: جنش أفضل حارس في الدوري الممتاز

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أكد أحمد ناجي مدرب حراس المنتخب الوطني أن محمود عبدالرحيم جنش حارس مرمى الزمالك، أفضل حارس مرمى في الدوري الممتاز في الفترة الحالية".

وقال ناجي في تصريحات تلفزيونية: "جنش يظهر مستويات جيدة، وأنا معجب بمستواه في الفترة الحالية بشكل كبير، وما يقدمه مع الزمالك ملفت للأنظار".

وتابع مدرب حراس مرمى المنتخب: "جنش مستواه تطور مؤخرًا، واكتسب خبرات كبيرة من المشاركة في البطولات الإفريقية والعربية مع الزمالك، ومازال يتطور حتى أصبح أفضل حارس مرمى في الدوري الممتاز حاليًا".

وانضم جنش لأول مرة في قائمة المنتخب الوطني، معسكر نوفمبر الماضي، لمباراة تونس بالجولة الخامسة من التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الإفريقية 2019.