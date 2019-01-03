الأهلي يستقبل سفيري مصر وصربيا

أستقبل النادي الأهلي استقبل مساء اليوم الخميس، عمرو الجويلي السفير المصري في صربيا، و يوغوسلاف فوكادينوف السفير الصربي في مصر، واللذين حرصا على الحضور إلى مقر النادي بالجزيرة.

وجاء ذلك لتلبية دعوة العشاء التي وجّهها مسئولي القلعة الحمراء إليهما، على هامش زيارة فريق بارتيزان الصربي لكرة الماء، والذي يقيم معسكرًا مشتركًا مع نظيره الأحمر، بمقر الأهلي بالجزيرة.

كما حضر ممدوح الششتاوي، المدير التنفيذي للجنة الأولمبية، اللقاء بجانب ووفد من السفارة الصربية.

ويستمر معسكر الفريق الصربي داخل الأهلي لمدة أسبوع، يتخلله إقامة تدريبات مشتركة بين الفريقين ومباريات ودية.

وحرص إبراهيم الكفراوي، وجوهر نبيل، عضوا مجلس الإدارة، والعميد محمد مرجان، المدير التنفيذي للنادي، على استقبال السفيرين، والترحيب بهما، كما حضر من النادي رؤوف عبدالقادر مدير النشاط الرياضي، ووائل عزت رئيس جهاز ألعاب الماء.

كما حرص السفيران المصري والصربي، ومسؤولو الأهلي، على متابعة المران المشترك بين الأهلي وبارتيزان، والمباراة الودية التي جمعت بين الفريقين على حمام سباحة النادي.