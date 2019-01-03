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جماهير المصري تهاجم اللاعبين وجلال يمنع الأحاديث الصحفية

بورسعيد - ايهاب أبوالمعاطي
نشر فى : الخميس 3 يناير 2019 - 9:47 م | آخر تحديث : الخميس 3 يناير 2019 - 9:47 م

شنت بعض جماهير فريق المصري البورسعيدي، والتي حضرت مباراته أمام الجونة، والتي اقيمت على ستاد الاسماعيلية وانتهت بهزيمة المصري بهدفين نظيفين "تابع التفاصيل"، هجوما حاداً على اللاعبين.

وهتفت الجماهير بهتافات عدائية ضد أغلب اللاعبين، خاصة أحمد جمعة واسلام عيسى، مما دفع الجهاز الفني لإبقاء الفريق داخل غرفة الملابس عقب المباراة لبعض الوقت خشية احتكاكهم بالجماهير خارج الاستاد.

وأصدر ايهاب جلال المدير الفني للمصري، فرمان بمنع اللاعبين من الإدلاء بالاحاديث الصحفية خلال الفترة الحالية إلا بعد الاستئذان والرجوع للجهاز الفني.

 


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