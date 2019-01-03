أفغانستان والهند تناقشان التعاون الأمني

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أفادت تقارير إخبارية بأن أفغانستان والهند تعتزمان إجراء جولة جديدة من المحادثات بشأن التعاون الأمني وذلك في أعقاب التطورات الأخيرة، خاصة بعد تواتر أنباء مفادها أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يدرس سحب ما يقرب من 7 آلاف جندي من القوات الأمريكية المتمركزة في أفغانستان.

وأوضحت التقارير -وفقا لما ذكرته وكالة أنباء "خامة برس" الأفغانية، اليوم الخميس- أن الجولة الأخيرة من المحادثات قد يتم إجراؤها بين مستشاري الأمن القومي من البلدين.

وذكرت مصادر مطلعة أن "مستشار الأمن القومي الأفغاني حمد الله مُحب ربما يجري محادثات مع نظيره الهندي أجيت دوفال بالإضافة إلى عدد من كبار المسئولين العسكريين والقيادة السياسية".

ويُشار إلى أن الهند اضطلعت بدور أساسي في إعادة إعمار أفغانستان منذ سقوط نظام طالبان، واستثمرت أكثر من ملياري دولار في مشروعات الإعمار والبنية التحتية المختلفة.

كما تعهدت الحكومة الهندية بتقديم مساعدات جديدة بقيمة مليار دولار لدعم مشروعات الإعمار في أفغانستان، وذلك خلال زيارة الرئيس الأفغاني محمد أشرف عبد الغني للهند أواخر عام 2016.

كما طورت كابول ونيودلهي من مستوى التعاون رفيع المستوى بينهما في مجالي الدفاع والأمن خلال السنوات الأخيرة.