أداء متباين لمؤشرات البورصة في ثاني أيام تداولاتها في عام 2019

تباين أداء مؤشرات البورصة المصرية، اليوم الخميس، في ثاني أيام تداولاتها في عام 2019، وذلك بعد عمليات شراء محدودة لصناديق الاستثمار والمؤسسات المصرية، قابلها بيع انتقائي للمستثمرين الأجانب.

وسجل رأسمال السوقي لأسهم الشركات المقيدة بالبورصة مكاسب محدودة بلغت نحو مائتي مليون جنيه؛ لينهي التعاملات عند مستوى 1ر757 مليار جنيه بعد تعاملات كلية بلغت اليوم 6ر898 مليون جنيه.

وارتفع المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية "إيجي إكس 30" بنسبة 46ر0 في المائة ليبلغ مستوى 7ر13264 نقطة، في حين تراجع مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70" بنسبة 52ر0 في المائة ليبلغ مستوى 3ر694 نقطة، كما تراجع مؤشر "إيجي إكس 100" الأوسع نطاقا بنحو 42ر0 في المائة لينهي تعاملات الأسبوع عند مستوى 75ر1730 نقطة.

وقال حسني السيد محلل أسواق المال، إن التعاملات غلب عليها التحفظ من قبل المستثمرين باستثناء نشاط مؤسسي على بعض الأسهم الكبرى والقيادية في قطاعات البنوك والاستثمار.. موضحا أن السوق قد يواصل أداءه المتباين، حتى انتهاء عطلات أعياد الميلاد في النصف الثاني من الأسبوع المقبل وعودة الأجانب من العطلات.

يشار إلى أن البورصة المصرية عطلة رسمية يوم الاثنين المقبل بمناسبة الاحتفال بعيد الميلاد المجيد على أن تعاود نشاطها يوم الثلاثاء الموافق 8 يناير الجاري.