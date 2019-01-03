بومبيو: واشنطن تسعى إلى تكثيف التعاون مع البرازيل للضغط على فنزويلا

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قال وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو أمس الأربعاء، إن بلاده تأمل في أن تدعم الحكومة اليمينية الجديدة في البرازيل نهج واشنطن من أجل حل الأزمات السياسية والاقتصادية في فنزويلا.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية روبرت بالادينو، إن بومبيو والرئيس البرازيلي جاير بولسونارو بحثا "فرص تعزيز التعاون في (مجابهة) التحديات الثنائية والإقليمية بما في ذلك تعزيز الحكم الديمقراطي وحقوق الإنسان في فنزويلا وكوبا ونيكاراجوا".

يشار إلى أن بولسونارو يتبنى مواقف للسياسة الخارجية مماثلة لمواقف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بما في ذلك انتقاد النظام اليساري لفنزويلا.

وأضاف بالادينو أن بومبيو وبولسونارو، اللذين التقيا في برازيليا بعد تنصيب الأخير رئيسا، بحثا كذلك تعزيز العلاقات الاقتصادية.

وفي وقت سابق، ذكر بومبيو أنه ناقش ونظيره البرازيلي أرنستو أروجو "التهديدات" القادمة من فنزويلا، وذلك خلال اجتماعهما في العاصمة برازيليا الأربعاء، غداة تنصيب بولسونارو.

وأوضح بومبيو أنه بحث مع أروجو رغبة بلادهما العميقة في إعادة الديمقراطية للشعب الفنزويلي.

وقال وزير الخارجية الأمريكي، الذي أشار أيضا إلى "السياسات الفاشلة" للحكومة الشيوعية في كوبا، إن الولايات المتحدة والبرازيل ستكون أمامهما الفرصة للعمل معا من أجل مواجهة الأنظمة الاستبدادية في العالم.

وتعاني فنزويلا من أزمة اقتصادية حادة، نتج عنها نقص في الغذاء والدواء وفرار الملايين إلى خارج البلاد.

وتمثل أزمة فنزويلا مشكلة للمنطقة برمتها، في ظل استقبال البلدان المجاورة التدفق الكبير لللاجئين.

ومن المقرر أن يتوجه بومبيو في وقت لاحق إلى كارتاهينا في كولومبيا للقاء الرئيس الكولومبي إيفان دوكي.