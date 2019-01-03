أردوغان: سنحول تركيا خلال 3 سنوات إلى قوة عالمية في الصناعات الدفاعية

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، أمس الأربعاء،" إننا سوف نحول تركيا خلال الأعوام الثلاثة المقبلة إلى قوة عالمية في مجال الصناعات الدفاعية".

جاء ذلك في اجتماع لحزب العدالة والتنمية بالعاصمة أنقرة، حول الانتخابات المحلية المزمع إجراؤها في 31 مارس المقبل، وفقا لما ذكرته وكالة الأناضول للأنباء التركية الرسمية.

وأوضح أردوغان: "سنحول تركيا خلال فترة الأعوام الثلاثة المقبلة إلى قوة عالمية في الصناعات الدفاعية عبر التصاميم الخاصة والتكنولوجيا المتطورة".

وأشار إلى أنه في أنقرة وحدها 4 شركات تركية، تقع ضمن أكبر 100 شركة للصناعات الدفاعية في العالم، وإنتاجها في 2017 تجاوز 7 مليارات دولار، وبقدرة تصدير بلغت ملياري دولار.

ونوه أن حجم صادرات أنقرة من الصناعات الدفاعية خلال الـ 11 شهرا الأولى من 2018، بلغت 873 مليون دولار، مبينا أن هذه النسبة تقابل حوالي نصف حجم الصادرات الدفاعية التركية.

وأكد أن تركيا وصلت مرحلة تصنيع وكالتها الفضائية بنفسها، التي كانت قد أسستها الشهر الماضي.