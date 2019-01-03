منظمة خريجي الأزهر تندد بالهجوم الإرهابي على قاعدة الأمم المتحدة بمقديشو

نددت المنظمة العالمية لخريجي الأزهر، بالهجوم الإرهابي الغاشم الذي شنته حركة الشباب الصومالية المتطرفة على القاعدة الرئيسية للأمم المتحدة في العاصمة الصومالية مقديشو، بقذائف الهاون؛ مما أسفر عن إصابة ثلاثة من موظفي الأمم المتحدة.

وذكرت المنظمة - في بيان اليوم الخميس - أن الإسلام وجميع الأديان الأخرى دعت إلى حفظ النفوس، وعظّمت أمر القتل والاعتداء، مؤكدة أنه لا يوجد دين يدعو أتباعه إلى إزهاق الأرواح، وترويع الآمنين، وسفك الدماء الإنسانية المعصومة.

وكانت حركة الشباب الصومالية التابعة لتنظيم القاعدة الإرهابي قد سارعت بإعلان مسؤوليتها عن الحادث.