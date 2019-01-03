الزمالك يرفض الصفقات المجانية لبيع لاعبيه في يناير

يرفض مجلس إدارة نادى الزمالك، فكرة رحيل أى لاعب عن الفريق مجانا خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية، ويتمسك مجلس القلعة البيضاء بتقاضى قيمة مالية نظير الاستغناء عن خدمات اللاعبين على سبيل الإعارة. .

وكان نادى الزمالك أعلن عن إعارة لاعبين خلال انتقالات يناير الجارى لنهاية الموسم الحالى بعد انتقال الكونغولى كاسونجو لصفوف الوحدة السعودى نظير 8 ملايين جنية و محمود عبد العاطى دونجا لصفوف الإسماعيلى مقابل مليون و 500 ألف جنيه .

وشهدت الأيام الماضية محاولات من جانب بعض الأندية للحصول على خدمات لاعبى الزمالك البعيدين عن المشاركة فى المباريات مجانا وهو ما رفضه النادى الأبيض نهائيا متمسكا بتقاضى مقابل مالى أو دخول اللاعبين فى صفقات تبادلية على أقل تقدير .