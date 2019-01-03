ترامب: لم أحدد مدة أربعة أشهر للانسحاب من سوريا

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قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أمس الأربعاء، إنه لم يحدد مدة أربعة أشهر للانسحاب من سوريا، نافيا ما ذكرته تقارير صحفية عن ذلك الأمر.

وقال ترامب خلال اجتماع حكومي في البيت الأبيض إن القوات الأمريكية ستنسحب من سوريا "عبر فترة من الزمن"، حسب ما نقلت وسائل إعلام أمريكية.

وأضاف أن "الولايات المتحدة تريد حماية حلفائها الأكراد حتى مع سحب قواتها من هناك".

وكانت صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية نقلت، أمس الثلاثاء، عن مصادر بالبيت الأبيض أن "ترامب سيمهل وزارة الدفاع أربعة أشهر لإتمام سحب القوات من سوريا".

وأعلن ترامب في 19 ديسمبر بدء انسحاب القوات الأمريكية من سوريا وعودتها إلى الولايات المتحدة.