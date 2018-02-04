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لقي 11 جنديًا حتفهم في هجوم انتحاري في باكستان، وذلك بحسب ما ذكرته فضائية «أون لايف»، في خبر عاجل لها.