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عاجل.. مقتل 11 جنديا إثر هجوم انتحاري في باكستان

إيفون مدحت
نشر فى : السبت 3 فبراير 2018 - 9:00 م | آخر تحديث : السبت 3 فبراير 2018 - 9:00 م

لقي 11 جنديًا حتفهم في هجوم انتحاري في باكستان، وذلك بحسب ما ذكرته فضائية «أون لايف»، في خبر عاجل لها.


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