«بورشه» تعتزم مضاعفة ميزانية تطوير السيارات الكهربائية إلى 6 مليارت يورو

تعتزم «بورشه»، مضاعفة ميزانيتها لتطوير وبناء سيارات كهربائية جديدة بحلول عام 2022، وفقًا لما ذكره أوليفر بلومه، رئيس الشركة لوكالة الأنباء الألمانية «د.ب.أ».

وقال «بلومه»: «إننا نتحرك حتى الآن في نطاق حوالي 3 مليارات يورو "3.75 مليار دولار أمريكي"، لكننا حاليًا قريبون من 6 مليارات يورو سوف نضخها لتطوير السيارات الكهربائية».

وستوجه الأموال إلى كل من النماذج الهجينة والسيارات الكهربائية الجديدة على مدى السنوات القليلة المقبلة.

وقال «بلومه»، إن الشركة الألمانية حافظت على هدفها طويل الأمد، وهو تحقيق عائد بنسبة 15% من رقم الأعمال، مع الإشارة إلى أن الرقم الحالي يزيد قليلا.

وأضاف: «ربما سيكون هناك وقت قد نكون أقل قليلًا، لكن الهدف الاستراتيجي سيظل قائمًا».

وفي عام 2016، سجلت «بورشه»، إيرادات بلغت 22.3 مليار يورو وأرباحًا تشغيلية تقدر بنحو 3.9 مليار يورو.

وذكر أن الشركة تخطط لنشر نتائج أعمال عام 2017 في مارس المقبل، ومن المقرر أن تطرح الشركة أول سيارة كهربائية بالكامل تحت اسم «بورشه مشن إي» في الأسواق بحلول نهاية عام 2019.