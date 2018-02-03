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طائرات الاحتلال الإسرائيلي تقصف موقعين لـ«حماس» جنوب غزة

غزة- أ ش أ
نشر فى : السبت 3 فبراير 2018 - 10:58 ص | آخر تحديث : السبت 3 فبراير 2018 - 10:58 ص

قصفت طائرات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم، موقعين لكتائب القسام، الجناح العسكري لحركة حماس، جنوب قطاع غزة.

وأطلقت طائرات الاحتلال من نوع «إف 16»، 4 صواريخ على الأقل صوب موقعين لكتائب القسام غرب مدينة رفح جنوب القطاع؛ ما ألحق أضرارا مادية بالموقعين دون الإعلان عن وقوع إصابات، فيما تضرر عدد من المنازل القريبة من مكان الاستهداف بسبب قوة الانفجار، ولم يسجل أيضا وقوع أي إصابات في صفوف المواطنين.

وسُمع دوي الانفجارات الناجمة عن القصف في مناطق مختلفة من القطاع.

وكان جيش الاحتلال أعلن، الليلة الماضية، عن أن صاروخا أطلق من قطاع غزة سقط في منطقة مفتوحة بالمجلس الإقليمي «شاعر هنيغف» المحيط بالقطاع، وحمل حركة حماس المسؤولية عن القصف.

ويعد القصف الاسرائيلي الثاني خلال 24 ساعة، فقد استهدفت طائرات الاحتلال في ساعة مبكرة من فجر الجمعة موقعا للمقاومة شمال القطاع.


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