البنتاجون يطلب أسلحة نووية جديدة لمواجهة روسيا

-موسكو: العقيدة النووية الأمريكية تثير تساؤلات.. ولن نقبل بمحاورتنا من موقع القوة

طلبت وزارة الدفاع الأمريكية «البنتاجون» أن تتزود واشنطن بأسلحة نووية جديدة ذات قوة محدودة؛ ردا على تسلح روسيا مجددا، وذلك وفق ما ورد فى تقرير «الحال النووية» الذى نشرته الوزارة، مساء أمس الأول، على موقعها الإلكترونى.

وبحسب التقرير، ستعدل الولايات المتحدة عددا صغيرا من رءوس الصواريخ الباليستية التى تُطلق من الغواصات بخيارات ذات قوة تدميرية منخفضة، وفقا لوكالة رويترز.

وقال جريج ويفر، مسئول القدرات الاستراتيجية فى هيئة الأركان الأمريكية: «إن هذه الأسلحة الجديدة التى تثير مخاوف الخبراء من عودة انتشار السلاح وازدياد خطر النزاع النووى، تشكل ردا على توسع القدرات النووية لروسيا».

وأضاف ويفر أن وزارة الدفاع لاحظت «تفاوتا» بين القدرات الروسية وتلك الأمريكية ولدى حلف شمال الأطلسى «الناتو»، بحسب وكالة الصحافة الفرنسية.

وتابع: «لقد خلصنا إلى أن استراتيجيتنا وقدراتنا الراهنة تعتبر الروس بوضوح أنها قد تكون غير كافية لردعهم عن القيام بأمرين: شن ضربات نووية محدودة للضغط على الحلف الأطلسى فى إطار نزاع تقليدى يتفاقم، واستخدام الأسلحة النووية فى شكل أوسع لتحقيق انتصار على القوات التقليدية للحلف إذا فشلت التهديدات».

واعتبر التقرير أن وضع العالم اليوم يختلف فى شكل كبير عما كان عليه فى 2010، تاريخ نشر آخر تقرير عن «الحال النووية»، مشيرا فى الوقت نفسه إلى تهديدات الصين وكوريا الشمالية وإيران.

لكن ما يُقلق واشنطن خصوصا هو «عودة موسكو الحاسمة إلى التنافس بين القوى الكبرى»، وفق ما ذكر وزير الدفاع الأمريكى جيمس ماتيس فى مقدمة الوثيقة التى جاءت فى 75 صفحة.

من جانبه، اعتبر السفير الروسى فى الولايات المتحدة، أناتولى أنطونوف، أن العقيدة النووية الأمريكية الجديدة تثير تساؤلات، مؤكدا أن روسيا لن تقبل بمحاورتها من موقع القوة.

قال أنطونوف للصحفيين فى واشنطن، أمس، إنه يرفض ما ورد فى العقيدة الأمريكية من اتهامات لروسيا بخرق معاهدات خاصة بضبط الأسلحة النووية وغير ذلك من التزاماتها الدولية، إضافة إلى التهديد الروسى المزعوم بالمبادرة فى توجيه «ضربة نووية محدودة»، بحسب موقع «روسيا اليوم» الإخبارى.

وأكد السفير الروسى أن بلاده تتعامل بجدية ومسئولية مع التزاماتها فى مجال نزع السلاح وتنفذ المعاهدات المبرمة بدقة، مشيرا إلى أنه استغرب بصورة خاصة الادعاء الوارد فى الوثيقة، بأن موسكو رفضت أو ترفض اقتراحات أمريكية بشأن مواصلة تقليص الأسلحة الهجومية الاستراتيجية.

واعتبر أنطونوف أن الولايات المتحدة اخترعت «فزاعة» متمثلة بروسيا، من أجل تبرير نمو الإنفاق العسكرى وزيادة القدرات النووية الأمريكية.