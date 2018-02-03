«الصحة»: وفاة مواطنين وإصابة 13 آخرين في حادثي سير بالجيزة وبني سويف

أعلنت وزارة الصحة والسكان، صباح اليوم السبت، وفاة مواطنين وإصابة 13 آخرين في حادثي سير بمحافظتي الجيزة وبني سويف.

وأوضح الدكتور خالد مجاهد المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، في تصريح صحفي، أن الحادث الأول أسفر عن إصابة 8 مواطنين في حادث تصادم ميكروباص مع أتوبيس نقل عام أعلى محور 26 يوليو باتجاه ميدان لبنان، حيث تم الدفع بـ5 سيارات إسعاف مجهزة نقلت جميع المصابين إلى مستشفى الشيخ زايد المركزي والشيخ زايد التخصصي.

وأضاف، أن الحادث الثاني أسفر عن وفاة مواطنين وإصابة 5 آخرين نتيجة تصادم سيارتين نقل على الطريق الصحراوي الغربي بمحافظة بني سويف، حيث تم الدفع بـ4 سيارات مجهزة نقلت حالات الوفاة والمصابين إلى مستشفى سمسطا المركزي.

وكشف «مجاهد»، أن الإصابات في الحادثين تراوحت ما بين جروح وكدمات وسحجات بأماكن متفرقة بالجسد، واشتباه كسور، واشتباه ما بعد الارتجاج، مؤكدًا توافر الأدوية والمستلزمات الطبية وأكياس الدم من مختلف الفصائل بالمستشفيات، وجميع المصابين يتلقون العلاج والرعاية اللازمة.