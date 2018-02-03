مقتل 9 مسلحين من «داعش» خلال عمليات عسكرية شرق أفغانستان

أعلن مسؤولون أفغان، مقتل 9 مسلحين على الأقل من عناصر تنظيم «داعش»، خلال عمليات عسكرية نفذتها القوات الأمنية بإقليم نانجرهار في شرق أفغانستان.

ونقلت وكالة أنباء «خاما برس» الأفغانية، اليوم السبت، عن المسؤولين قولهم، إنه تم تصفية المسلحين في مقاطعة آشين خلال الساعات الـ24 الماضية، مشيرين إلى تنفيذ العمليات البرية بدعم من القوات الجوية.

وذكروا أن العمليات العسكرية في إقليم نانجرهار تأتي في إطار سعي السلطات الأفغانية لإنهاء مظاهر التسلح وسيطرة العناصر الإرهابية على بعض المناطق النائية في الإقليم، بما في ذلك عناصر تنظيم «داعش».