مسئولون إيطاليون يكشفون هوية المشتبه به في إطلاق النار على المارة

أعلن مسئولون إيطاليون أن المشتبه به في حادث إطلاق النار على المارة في مدينة ماشيراتا، اليوم السبت، رجل يُدعى "لوكا ترايني"، ويبلغ من العمر 28 عاما، وليست لديه أية سجلات جنائية مسبقة.

وذكرت شبكة "إيه بي سي نيوز" الأمريكية أن ترايني كان مرشحا لحزب "رابطة الشمال" اليميني المتطرف، والمعروف عنه معاداته للاجئين، في الانتخابات المحلية لبلدية "كوريدونيا" التي أجريت العام الماضي ولكنه لم يفز فيها.

يذكر أن عمدة مدينة ماشيراتا الإيطالية قد أعلن في وقت سابق اليوم، إصابة ستة أشخاص من اللاجئين الأفارقة، منهم إصابة خطيرة للغاية إثر قيام مسلح بإطلاق نار على المارة بالمدينة.