روسيا تدعو أمريكا لوقف احتجاز المواطنين الروس

أعلنت السفارة الروسية في الولايات المتحدة عن استعدادها لتقديم المساعدة للمواطن الروسي بيتر ليفاشوف، الذي تم تسليمه من إسبانيا إلى واشنطن بتهمة القرصنة.

ونقلت وكالة أنباء «سبوتنيك» الروسية، اليوم السبت، عن ممثل السفارة قوله: «السفارة والقنصلية العامة لروسيا في الولايات المتحدة قدمت دائما وستقدم للمواطنين الروس، الذين تعرضوا لمحنة، المساعدة القنصلية والقانونية الكاملة، وضمان احترام حقوقهم ومصالحهم المشروعة، فضلا عن عودتهم السريعة إلى الوطن»، ذاكرا أن موسكو لم تستلم إخطارا بشأن تسليم «ليفاشوف».

وأضاف المسؤول الروسي، أن بلاده تحاول الحصول من الأمريكيين على معلومات دقيقة عن مكان وجود المواطن الروسي، ودعا الولايات المتحدة إلى إقامة تعاون بين الأجهزة المختصة في البلدين على أساس الاتفاق بشأن المساعدة القانونية المتبادلة في المسائل الجنائية، مطالبا واشنطن بالتوقف عن احتجاز المواطنين الروس في جميع أنحاء العالم.

وكانت الشرطة الإسبانية قد اعتقلت «ليفاشوف»، في شهر أبريل الماضي، في برشلونة وذلك بناء على طلب من الولايات المتحدة، حيث كان يشتبه في قيامه بالقرصنة.

ووافقت المحكمة الوطنية الإسبانية في 3 أكتوبر الماضي، على تسليم «ليفاشوف»، إلى الولايات المتحدة التي تعتقد بأن المواطن الروسي يملك شبكة حواسيب آلية معروفة يطلق عليها اسم «كيليهوس» التي تحكمت بمئات الآلاف من أجهزة الكمبيوتر، وذلك من خلال التأثير عليها ببرامج مضرة.