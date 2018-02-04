السودان تقتنص المركز الثالث لبطولة إفريقيا للمحليين

فاز المنتخب السوداني بالمركز الثالث لبطولة إفريقيا لكرة القدم للمحليين، بعد فوزه مساء السبت، على نظيره الليبي بضربات الجزاء الترجيحية بنتيجة 4-2.



انتهى الوقت الأصلي للمباراة بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق، حيث تقدم المنتخب السوداني بهدف في الدقيقة الثامنة عن طريق لاعبه ولاء يعقوب، قبل أن يتعادل المنتخب الليبي في الدقيقة 84 من خلال لاعبه سالم عبلو، لتتجه المباراة لضربات الترجيح.



وفي ضربات الجزاء، نجح المنتخب السوداني في الفوز باللقاء بعدما سجل لاعبوه أربع ضربات بنجاح، فيما أحرز لاعبو المنتخب الليبي ضربتين فقط، ليحصد المنتخب السوداني المركز الثالث لبطولة إفريقيا للاعبين المحليين للمرة الثانية في تاريخه.