قوات الأمن الفلبينية تعتقل زعيمة المتمردين الشيوعيين

ذكر متحدث باسم الجيش الفلبيني، اليوم السبت، أن قوات الأمن اعتقلت من يشتبه أنها المسؤولة المالية للمتمردين الشيوعيين في المنطقة الجنوبية من البلاد وسط حملة صارمة ضد المتمردين.

وتم اعتقال المشتبه بها ليونيدا جواو، من منزلها في مدينة بوتوان، على بعد 800 كيلو متر جنوب مانيلا، أمس الجمعة، طبقًا لما ذكره الميجور أزرا بالاجتي، أحد المتحدثين باسم الجيش في المنطقة.

و«جواو»، هي المسؤولة المالية لجيش الشعب الجديد وهو الجناح العسكري للحزب الشيوعي الفلبيني وتتولى أنشطة الابتزاز بالجماعة في منطقة مينداناو جنوب البلاد.

وكان قد تم صدور أمر اعتقال ضد «جواو» بسبب القتل، لكن لم تتوافر المزيد من التفاصيل بشأن الجريمة المحددة التي تورطت فيها.

جاء اعتقال «جواو» بعد أيام من القبض على رافائيل بيلوسيس، القائم بأعمال أمين جيش الشعب الجديد في ضاحية كويزون في مانيلا في 31 يناير الماضي.

وفي حين اجتمعت الحكومة والمتمردون عدة مرات في هولندا، وقع رئيس الفلبين رودريجو دوتيرتي إعلانا في 23 نوفمبر 2017، ينهي محادثات السلام وسط تصاعد الهجمات من قبل المتمردين.