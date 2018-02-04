عريقات: نتنياهو رفض لقاء مع الرئيس عباس برعاية بوتين

أكد أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية صائب عريقات، اليوم السبت، أن رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو رفض لقاء مع الرئيس عباس برعاية بوتين في موسكو.

وأوضح «عريقات»، في تصريح له، أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يريد شطب كل قرارات مجلس الأمن والشرعية العامة الخاصة بحل القضية الفلسطينية، وأن ما تقوله مندوبة الولايات المتحدة في مجلس الأمن نيكي هايلي هو عبارة عن انقلاب على النظام السياسي الفلسطيني.

وشدد على أن تطاول هايلي على الرئيس الفلسطيني محمود عباس "وقاحة سياسية"، وأشار إلى أن الإدارة الإمريكية والحكومة الإسرائيلية تبحثان عن أشخاص يقبلون بتصفية المشروع الوطني الفلسطيني.