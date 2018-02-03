قال خالد العناني، وزير الآثار، إنه في خلال أسابيع قليلة سيتم الإعلان عن كشف آثري جديد ليكون ثاني كشف أثري هذا العام، عقب الإعلان عن اكتشاف مقبرة «حتبت» بالجيزة.

وأضاف «العناني»، خلال إعلانه عن اكتشاف مقبرة «حتبت» صباح السبت، أن صاحبة المقبرة لها ألقاب عديدة منها باعتبارها كاهنة للمعبودة حتحور، كما أنها كانت من المعروفين لدى الملك ما يدل على مكانتها الاجتماعية العالية.

في السياق ذاته، قال مصطفي الوزيري، رئيس المجلس الأعلى للآثار، إنه أثناء أعمال التنقيب الأثرى الذي قامت به البعثة الأثرية المصرية في الجبانة الغربية بمنطقة آثار الجيزة، تم العثور على هذه مقبرة «حتبت»، بالإضافة إلى بعض المخطوطات والنقوش المرسوم عليها، المتمثلة في صيد سمك وتقديم الكاربين للآلهة، وصور لبقرة تأكل الحشائش، وقرد يساعد مزارع في جني الفاكهة من الأشجار.

وأوضح «وزيري» أن "حتبت" كانت من كبار الموظفين ذات الصِّلة بالبلاط الملكي خلال نهاية عصر الأسرة الخامسة، لافتا إلى أن البعثة الأثرية كانت قد بدأت أعمال التنقيب الأثري في أوائل شهر أكتوبر من العام الماضي بعد أعطاء وزير الآثار الدعم المادي للبعثة.

وتابع: «تم ترقيم المقبرة الجديدة برقم " G 9000 " للحفاظ على مسلسل الأرقام للمقابر الموجودة بالمنطقة»، مشيرا إلى وجود مقبرة أخرى لهذه السيدة مصنوعة كاملًا من الحجر ولكن لم يتم اكتشافها حتى الآن وجاري البحث عنها في المنطقة.

فِي نفس السياق، قام وزير الآثار بجولة داخل منطقة الأهرامات مع أطفال الصم والبكم، لتعريفهم على الآثار التاريخية، بحضور مجموعة من سفراء الدول ومحافظ الجيرة وبعض من قيادات الوزارة.

كان وزير الآثار، قد أعلن صباح اليوم عن اكتشاف أثري جديد بالجبانة الغربية بمنطقة آثار الجيزة، عبارة عن مقبرة تعود إلى الأسرة الخامسة أي قبل 4400 سنة من الآن، وتضم بعض النقوش النادرة، لسيدة تدعى" حتبت".