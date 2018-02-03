الجيش العراقي: انطلاق عملية عسكرية لتطهير صحراء الأنبار من «داعش»

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أعلن قائد عمليات الأنبار العراقية، اللواء الركن محمود الفلاحي، عن انطلاق عملية واسعة لتطهير صحراء الأنبار من عناصر تنظيم «داعش» الإرهابي.

وقال «الفلاحي»، في تصريح لقناة «السومرية نيوز»، اليوم السبت، إن قطعات الجيش والشرطة والحشد الشعبي وقوات الحدود بإسناد من طيران الجيش والتحالف الدولي، بدأت صباح اليوم، بعملية واسعة لتطهير صحراء الأنبار باتجاه الحدود العراقية السعودية.

وأضاف «الفلاحي»، أن العملية تهدف إلى تدمير مخابئ «داعش»، ومناطق التحصين الخاصة بهم في الصحراء الغربية للأنبار باتجاه الحدود العراقية السعودية.

يُذكر أن صحراء الأنبار الغربية الواسعة لجأ اليها أعداد من عناصر تنظيم «داعش» الإرهابي بعد هروبهم من المدن المحررة في المحافظة، فيما تواصل القوات الأمنية مطاردة هؤلاء الإرهابيين للقضاء عليهم.