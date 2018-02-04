الوليد بن طلال فى نزهة عائلية بالصحراء

نشر رجل الأعمال السعودى البارز الأمير الوليد بن طلال، أمس، تغريدة على حسابه بموقع التدوينات القصيرة «تويتر»، هى الأولى له على الموقع، منذ إطلاق سراحه من فندق «ريتز كارلتون» فى الرياض، عن جولة أجراها فى الصحراء برفقة عائلته.

وقال الوليد بن طلال فى تغريدته: «مع ابنى خالد بن الوليد وابنتى ريم بنت الوليد، وحفيداتى برفقة أهلى وناسى فى مخيم البر»، مرفقا التغريدة بصور له مع أحفاده وأخرى وهو يمتطى جواده فى الصحراء.

وأعلنت شركة المملكة القابضة، الخميس الماضى، عن عودة الأمير السعودى الوليد بن طلال لمواصلة مهامه كرئيس لمجلس إدارة الشركة، وذلك بعد إطلاق سراحه من الإيقاف، بحسب شبكة «سى.إن.إن» الإخبارية الأمريكية.

وفى أول حديث تلفزيونى للأمير الوليد بعد تسوية أوضاعه، قال ضمن مقابلة مع برنامج «يا هلا» على قناة «روتانا خليجية»، إنه «كلنا تحت أمر الوطن ثم الملك ثم ولى العهد».

الجدير بالذكر أن ثروة الوليد بن طلال ارتفعت بقيمة مليار دولار، إثر إطلاق سراحه، السبت الماضى، بعد إيقافه نحو 3 أشهر منذ أوائل نوفمبر الماضى، فى فندق «ريتز كارلتون» الفخم فى الرياض.

واحتجز الأمير الوليد بن طلال، الذى تقدر ثروته بنحو 17 مليار دولار، فى إطار حملة لمكافحة الفساد أطلقتها السلطات السعودية على أعلى المستويات، احتجزت خلالها عشرات الأمراء وكبار المسئولين ورجال الأعمال، تم إطلاق سراح أغلبهم بعد تسويات مع الحكومة.