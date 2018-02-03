قال الإعلامي محمود سعد، إنه ليس من هواة السياسة ولا محبيها، متابعًا: «لكن إذا أعطاك الله حاجة لازم تستغلها، على قدر ما تستطيع، استغلالا طيبا».

وأضاف «سعد»، في مقدمة أولى حلقات برنامجه الجديد «باب الخلق»، الذي يُذاع عبر فضائية «النهار»، أمس الجمعة: «لن أقول إنني عدت للعمل الإعلامي لأنني أمتلك رسالة مثل الآخرين».

وتابع: «أنا ليس لدي أي رسالة غير أنه عندما أعمل أضع كل طاقتي في العمل، لذلك العامين الماضيين، اللذان لم أعمل خلالهما، قضيتهما داخل المنزل».

وذكر أنه لن يتطرق في هذا البرنامج إلى الأحداث اليومية، لكنه سيتناول أثر الحدث اليومي على حياة المواطنين.