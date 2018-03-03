إدانة بريطانى حاول تشكيل جيش من الأطفال الإرهابيين

أدانت محكمة بريطانية أمس، رجلا استغل عمله فى إحدى المدارس ليعمل على تجنيد جيش من الأطفال بهدف شن هجمات إرهابية.

وحاول عمر أحمد حقى (25 عاما) دفع أعداد كبيرة من الأطفال إلى التطرف، من أجل استغلالهم فى ارتكاب هجوم متشعب ضد شركات ومجتمعات فى لندن، بحسب بيان للشرطة.

وعمد حقى المواطن البريطانى من شرق لندن إلى عرض فيديوهات على الأطفال خلال فترة تعليم دينى بعد الدراسة العادية تتضمن عنفا إرهابيا متطرفا، كما جعلهم يمثلون دور إرهابيين يطعنون ضباط شرطة.

وأدانت محكمة أولد بايلى فى لندن حقى وشريكيه أبو طاهر مأمون (29 عاما) ومحمد عبيد (27 عاما) بعدد من التهم منها التخطيط إلى هجمات إرهابية، وفقا لوكالة الصحافة الفرنسية.

وكان حقى اعترف سابقا بأربع تهم متعلقة بجمع المعلومات التى تفيد المتطرفين إضافة إلى «نشر وثيقة إرهابية»

وفى رسالة هاتفية أذيعت داخل المحكمة قال حقى لشخص يدعى حبيب إنه استغل موقعه الإدارى فى «مصباح المعرفة»، وهى فترة الدروس الدينية، من أجل دفع 16 طفلا إلى التطرف.

وتتعرض هيئة الرقابة على المدارس البريطانية (اوفستد) إلى ضغط شديد كى تشرح كيف تمكنت هذه المدرسة من الحصول على تصنيف «ممتاز» بعد جولة تفتيش قامت بها حين كان حقى يعمل هناك.

وكشفت تحقيقات أخرى أن حقى حاول تجنيد 55 طفلا تراوحت أعمارهم بين 11 و14 عاما خلال عمله فى مسجد «ريبل رود».

وقال رئيس وحدة مكافحة الإرهاب فى شرطة لندن دين هايدون إن «حقى كان رجلا خطيرا استلهم الهجمات التى حدثت فى أوروبا ووستمنستر، وأراد أن يدبر هجمات عدة فى وقت واحد تستخدم فيها الأسلحة النارية والخناجر والقنابل والسيارات الكبيرة لقتل أبرياء».

وأضاف أن «خطته كانت طويلة الأمد»، موضحا أنه «اعتزم تنفيذ خطته بعد سنوات، فى الوقت الذى قدر فيه أنه سيكون انتهى من تدريب وامتلاك جيش من الجنود بينهم أطفال».