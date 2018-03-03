اعتقال ضابطة لبنانية بتهمة تلفيق قضية تجسس لفنان مسرحى

اعتقلت السلطات الأمنية اللبنانية، أمس الأول، ضابطة كبيرة للاشتباه بتورطها بتلفيق تهمة التعامل مع إسرائيل للممثل المسرحى اللبنانى زياد عيتانى، الذى أثار اعتقاله قبل أشهر صدمة كبيرة بين اللبنانيين.

وقال مصدر مطلع على التحقيق لوكالة الصحافة الفرنسية، طلب عدم الكشف عن اسمه، إن المقدم سوزان الحاج، التى كانت تشغل سابقا منصب مديرة مكتب مكافحة الجرائم المعلوماتية فى قوى الأمن الداخلى «أوقفت على ذمة التحقيق» بناء على قرار قضائى للاشتباه بأنها «استعانت بقرصان معلوماتية (هاكر) لتلفيق تهمة التواصل مع فتاة إسرائيلية للممثل زياد عيتانى»، الذى ما زال قيد الاعتقال.

وأوضح المصدر أن الحاج «أقدمت على ذلك انتقاما من عيتانى» الذى صور إشارة إعجاب «لايك» لها بمنشور يسىء للمرأة السعودية، ما تسبب بإحراجها ونقلها من منصبها.

وتوصلت شعبة المعلومات فى قوى الأمن إلى تحديد هوية القرصان وأوقفته الأربعاء الماضى، حيث كشف معلومات عن دور سوزان فى قرصنة صفحات عيتانى على مواقع التواصل الاجتماعى.

وكتب وزير الداخلية اللبنانى نهاد المشنوق فى تغريدة على حسابه بموقع التدوينات القصيرة «تويتر» مساء أمس الأول: «كل اللبنانيين يعتذرون من زياد عيتانى.. البراءة ليست كافية، الفخر به وبوطنيته هو الحقيقة الثابتة الوحيدة». كما وصفه بـ «البيروتى الأصيل العربى الذى لم يتخل عن عروبته وبيروتيته يوما واحدا».

وفى 23 نوفمبر الماضى، اعتقل جهاز أمن الدولة اللبنانى عيتانى للاشتباه بأنه قام بـ«التخابر والتواصل والتعامل» مع إسرائيل. وفى منتصف ديسمبر أحيل إلى القضاء العسكرى.

وذكر بيان لجهاز أمن الدولة حينها أن عيتانى (42 عاما) «اعترف» خلال التحقيق «بما نسب إليه»، مشيرا إلى أن من بين المهام التى طلبت منه «رصد مجموعة من الشخصيات السياسية رفيعة المستوى، وتوطيد العلاقات مع معاونيهم المقربين، بغية الحصول منهم على أكبر كم من التفاصيل المتعلقة بحياتهم ووظائفهم والتركيز على تحركاتهم».