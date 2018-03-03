بريمن يقلب تأخره وينتزع نقطة ثمينة من مونشنجلادباخ

قلب فريق فيردر بريمن تأخره بهدفين نظيفين أمام مضيفه بوروسيا مونشنجلادباخ إلى تعادل 2/2 خلال المباراة التي جمعتهما اليوم الجمعة في الجولة الخامسة والعشرين من الدوري الألماني الممتاز لكرة القدم (بوندسليجا).

وانهى بوروسيا مونشنجلادباخ الشوط الأول متقدما بهدفين نظيفين سجلهما دينيس زكريا في الدقيقة الخامسة ونيكلاس مويساندير ، لاعب فيردر بريمن، بالخطأ في مرمى فريقه في الدقيقة 33.

وفي الشوط الثاني تمكن فيردر بريمن من معادلة النتيجة بتسجيل هدفين عن طريق توماس ديلاني في الدقيقة 59 وآرون يوهانسون في الدقيقة 78.

ورفع بوروسيا مونشنجلادباخ رصيده إلى 35 نقطة في المركز السابع، كما رفع فيردر بريمن رصيده إلى 27 نقطة في المركز الرابع عشر.

يذكر أن هذا التعادل هو الخامس لبوروسيا مونشنجلادباخ مقابل الفوز في عشر مباريات والخسارة في مثلها، فيما يعد هذا التعادل لفيردر بريمن هو التاسع مقابل الفوز في ست مباريات والخسارة في عشر مباريات.