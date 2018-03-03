كشف تقرير لمكتب المفتش العام بوزارة الدفاع الأمريكية (البنتاجون) أن الجيش الأمريكى يسىء معاملة الكلاب المدربة التى استعان بها لاكتشاف القنابل المزوعة فى أفغانستان عند تسريحها من الجيش. وفتحت البنتاجون تحقيقا فى الأمر بعد أن شكا جنود كانوا يتعاملون مع هذه الكلاب من المصير الذى تتعرض له.

ونقل التقرير عن عسكريين كانوا يتعاملون مع الكلاب قولهم إنه فور عودة الكلاب إلى الولايات المتحدة يتم وضعها فى بيوت للكلاب لفترات تصل إلى 11 شهرا ويساء معاملتها من خلال عدم رعايتها أو الاهتمام بها، وربما يتم قتل بعضها. وقال التقرير إن عددا من الجنود بحثوا عن كلابهم وأنقذوها من بيوت الكلاب التابعة للجيش. ولم يرد متحدثون باسم الجيش عن اتصالات هاتفية ورسائل عبر البريد الإلكترونى من أجل التعليق، وفق «رويترز». ولم يتسن الوصول لجنود سابقين قدموا شكاوى تتضمن اتهامات بسوء معاملة الكلاب التى كانوا يتعاملون معها. وخدمت الكلاب فى أفغانستان خلال الفترة من 2010 إلى 2014، وانتقد التقرير الجيش لتجاهله العديد من قواعد البنتاجون بشأن طريقة معاملة الكلاب التى تخدم فى الجيش.

وقال التقرير أيضا إن الجيش تعاقد بشكل غير ملائم مع مقاول خاص لتزويده بالكلاب مخالفا بذلك قاعدة توجب الحصول على الكلاب العسكرية من سرب التدريب 341 بالقوات الجوية المسئول عن تعليم وتوزيع الكلاب الجديدة على كل أفرع القوات المسلحة.