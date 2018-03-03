«السيسي» يؤكد ضرورة جذب مزيد من الاستثمارات في قطاع الاتصالات

أكد الرئيس عبدالفتاح السيسي ضرورة مواصلة جهود تنفيذ استراتيجية التحول الرقمي المصرية، والعمل على جذب مزيد من الاستثمارات في قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات خاصة في المشروعات التنموية الكبري التي تنفذها الدولة مثل العاصمة الإدارية الجديدة والمدن الذكية والمناطق التكنولوجية، لاسيما في ضوء الحوافز المقدمة للمستثمرين وفقاً لبرنامج الإصلاح الاقتصادي وقوانين الاستثمار التي تم إصدارها مؤخرا.

جاء ذلك خلال اجتماع الرئيس عبدالفتاح السيسي اليوم السبت مع المهندس ياسر القاضي وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

وقال السفير بسام راضي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية -في تصريح صحفي- إن الرئيس السيسي تلقي تقريراً من وزير الاتصالات حول نتائج مشاركة مصر بوفد وزاري في معرض ومؤتمر الجمعية الدولية لشبكات الهاتف المحمول الذي عقد في الفترة من 26 فبراير الماضي إلى الأول من مارس الجاري في مدينة برشلونة بإسبانيا.

وأضاف أن وزير الاتصالات عرض على رئيس الجمهورية نتائج لقاءاته خلال المؤتمر مع رؤساء كبري الشركات العالمية العاملة في مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لبحث سبل تعزيز التعاون مع الحكومة المصرية بهدف تعظيم الاستفادة من خبرات تلك الشركات في مجالات تقديم الحلول التكنولوجية والبرمجيات المتخصصة في البنية التحتية وتأمين الشبكات، وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين، وإدارة المدن الذكية، والتصنيع الالكتروني، ودعم الإبداع التكنولوجي والابتكار، وتنمية الكوادر البشرية.