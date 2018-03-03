تقدم «تدريجى» للجيش السورى وحلفائه فى الغوطة الشرقية

مع دخول الهدنة الروسية فى الغوطة الشرقية بريف دمشق يومها الخامس، اليوم قال قيادى موال للحكومة السورية إن القوات الحكومية وحلفاءها يسعون للتقدم فى المنطقة بالتدريج، فى حين ذكر المرصد السورى لحقوق الإنسان أن القوات الحكومية استعادت مساحات من الأراضى من مسلحى المعارضة، خلال الساعات الأخيرة.

وبحسب ما نقلت وكالة رويترز، عن قيادى فى التحالف العسكرى الذى يدعم الرئيس السورى بشار الأسد، فإن قوات الحكومة سيطرت على قرى فى منطقة المرج. فضلا عن تحقيق مكاسب ملحوظة على الطرف الغربى لجيب حرستا الخاضع لسيطرة المعارضة.

وأضاف القيادى الذى تحدث شريطة عدم الكشف عن هويته، فإن ما يحدث حاليا هو استعادة القوات السورية الأراضى «قطعة قطعة»، إضافة إلى قرى من الجانب الشرقى.

من جهته، أكد المرصد السورى إن قوات الحكومة سيطرت على مبان فى الغوطة الشرقية، مشيرا إلى استمرار القصف على أماكن متفرقة من المنطقة.

ومع استمرار خرق الهدنة والاشتباكات، قال مفوض الأمم المتحدة السامى لحقوق الإنسان الأمير زيد بن رعد الحسين، فى اجتماع طارئ لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، مساء أمس، إن أحداث الغوطة الشرقية انطوت على الأرجح على «جرائم حرب وربما جرائم ضد الإنسانية»، مشددا «ينبغى أن تحال سوريا إلى المحكمة الجنائية الدولية. محاولة عرقلة سير العدالة وحماية المجرمين أمر مشين»، بحسب وكالة الصحافة الفرنسية.

وبعد موافقة مجلس الأمن الدولى على قرار يطالب بوقف إطلاق النار فى عموم سوريا لمدة 30 يوما، اقترحت روسيا هدنة يومية تستمر خمس ساعات لكنها انهارت سريعا يوم الثلاثاء. وتسعى وكالات الأمم المتحدة إلى إقامة ممر آمن لإدخال المساعدات وإجلاء السكان.

وعلى جبهة الشمال السورى، أعلن الجيش التركى والفصائل الموالية له، اليوم، السيطرة على مركز بلدة راجو الاستراتيجية فى شمال غربى منطقة عفرين بعد يوم من بدء هجوم لطرد واحدات حماية الشعب الكردى التى تسيطر عليها، وفقا لوكالة الأناضول التركية.

واليوم مر ثقيلا على الجيش التركى، إذ فقد خلالها 15 جنديا، وهو أكبر عدد يسقط فى يوم واحد منذ انطلاق العملية العسكرية «غصن الزيتون» فى يناير الماضى. ووفق المرصد السورى فإن الجيش التركى يسيطر حاليا على أكثر من 80 بلدة وقرية فى منطقة عفرين، التى تبلغ مساحتها 3850 كيلومترا مربعا.

ويأتى تقدم القوات التركية، فى عفرين، بعد يوم من سقوط قتلى وجرحى من القوات الشعبية التابعة للقوات الحكومية السورية فى قصف للطيران الحربى التركى فى قرية كوران قرب ناحية راجو شمال غرب عفرين، بحسب وكالة الأنباء الألمانية.