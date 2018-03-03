سباح عجوز يحطم أرقاما قياسية فى أستراليا

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حطم سباح أسترالى يبلغ 99 عاما، رقما قياسيا جديدا فى سباحة 50 مترا حرة فى الفئة العمرية من 100 إلى 104 أعوام، محققا 56.12 ثانية.

وشارك السباح جورج كورونيس، الذى سيتم 100 عام الشهر المقبل، فى مسابقة رسمية لتسجيل رقم قياسى جديد فى كوينزلاند بأستراليا، وسيشارك أيضا فى حدث آخر لتحطيم الرقم القياسى فى 100 متر سباحة.

والرقم القياسى الحالى مسجل باسم السباح البريطانى جون هاريسون، بزمن دقيقة و31.19 ثانية، فى عام 2014. وسوف يتم إقرار النتيجة الجديدة من جانب الاتحاد الدولى للسباحة.

وقال السيد كورونيس، الذى يحق له المشاركة فى سباق لتسجيل رقم قياسى جديد بعد بلوغه المائة، إنه «سعيد جدا» و«كذلك كل العالم» بالنتيجة.

وأضاف السباح العجوز لبى بى سى: «لقد كانت سباحتى مثالية ومتوازنة تماما، وكنت قويا وقادرا على ضرب الحائط بيدى بقوة كبيرة فى النهاية».

وقال إنه كان قد ارتبك بسبب «هدير» الحشد الذى تجمع على جولد كوست، يوم الأربعاء. وكان هو المشارك الوحيد فى الحدث الذى تم تنظيمه خصيصا له لتحطيم الرقم القياسى السابق.

وأعرب فريق سباحة الدلافين الاسترالى عن سعادته بهذا الإنجاز، وكتب على صفحة فيسبوك «لقد شهدنا التاريخ يصنع هنا!».

وقال الرياضى العجوز إنه كان سباحا قويا فى شبابه ولكنه توقف فترة طويلة ثم بدأ السباحة مرة أخرى فى عمر 80 عاما.

وقال: «لقد توقفت (عن السباحة) فى بداية الحرب العالمية الثانية، ولم أفكر فى أى نوع من السباحة حتى تقاعدت».

ويضيف أنه بدأ السباحة مرة أخرى كرياضة للممارسة فقط وليس للمنافسة.

وعن محاولته الأخيرة لتحطيم الرقم القياسى، أكد أن الأمر كان «تحديا جسديا لا يمكن إنكاره»، ولكن أمكنه التعامل معه من خلال الإعداد.

ويسبح الرجل ثلاث مرات فى الأسبوع فى المتوسط، ويمارس أيضا التدريبات الرياضية.

وأوضح أنه فى مثل هذه السن يتطلب الأمر فترة للاستمرار، كما أن الإرهاق يصيب الإنسان بسهولة، ولكن إذا تم هذا بشكل معقول، فإن المردود يكون كبيرا.

وأرجع نجاحه فى تحقيق هذا إلى سرعته الثابتة والأسلوب الذى اتبعه فى السباحة.