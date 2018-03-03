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ممدوح عباس : «الزمالك كان مختطفا وعاد اليوم لأبنائه»

محمود عيسي
نشر فى : السبت 3 مارس 2018 - 6:16 م | آخر تحديث : السبت 3 مارس 2018 - 6:22 م

يري ممدوح عباس رئيس الزمالك السابق أن النادي سيعود بسلطة القانون إلي أولاده، وذلك بعد بدأ لجنة النيابة العامة في جرد خزينة النادي.

وكانت طلب مسئولي لجنة النيابة العامة من مجلس الإدارة برئاسة مرتضى منصور كافة المستندات الخاصة بالإيرادات والنفقات خلال الفترة من 2014 وحتى الآن.

واستعانت اللجنة بقوة من الشرطة لتأمين دخولها إلى نادي الزمالك، بينما طلب رئيس النادي من الموظفين التعاون مع أعضاء اللجنة، وتسهيل عملهم،وحرص على التواجد بين اعضاء النادي للتأكيد على سلامة موقف مجلس الإدارة وأن ما يحدث إجراء روتيني.

وكتب عباس تغريدة عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتاعي "تويتر" مساء اليوم السبت: "نادي الزمالك للألعاب الرياضية كان مختطفا، ويعود اليوم بسلطة القانون لأولاده".

وكانت الفترة الماضية شهدت خلافا كبيرًا بين مرتضى وعباس، على خلفية وضع أموال النادي في حساب خاص لعضو مجلس الإدارة هاني بسبب الحجز على أرصدة النادي بالبنوك.


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