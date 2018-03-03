ضبط 5 طرب حشيش بحوزة سائق في سفاجا

تمكن ضباط مباحث قسم شرطة سفاجا، جنوبي البحر الأحمر، اليوم السبت، من ضبط سائق بحوزته 5 طرب من مخدر الحشيش.

تلقى مدير أمن البحر الأحمر، إخطارًا من اللواء عصام العزب مدير المباحث الجنائية، بتمكن الرائد عصام شحاتة، رئيس مباحث سفاجا، والنقيب أحمد عبد العاطي، معاون مباحث القسم، من ضبط سائق من مدينة الغردقة، وبحوزته 5 طرب من مخدر الحشيش، وذلك بميدان العروسة بسفاجا، كما عثر بحوزته على مبلغ مالي وهاتف محمول.

وبمواجهته، اعترف بحيازته للمضبوطات بقصد الإتجار، والمبلغ المالي حصيلة البيع، وتم التحفظ على المضبوطات، وتحرير محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة لمباشرة التحقيقات.