التحقيق مع الإعلامي خيري رمضان بتهمة إهانة رجال الشرطة

تباشر نيابة وسط القاهرة الكلية، بإشراف المستشار سمير حسن، التحقيق مع الإعلامي خيري رمضان مقدم برنامج «مصر النهاردة»، المذاع على التليفزيون المصري، في اتهامه بإهانة رجال الشرطة بعدما تقدمت وزارة الداخلية ببلاغ ضده.

ومثل "رمضان" بشخصه أمام نيابة وسط القاهرة، للتحقيق معه بعد صدور أمر، أول أمس، باستدعائه للاستماع لأقواله في بلاغ الداخلية.

واتهمت الداخلية في بلاغها خيرى رمضان بإذاعة أخبار كاذبة خلال برنامجه والإساءة لجهاز الشرطة، وما شكلت الواقعة من إساءة لرجال الشرطة وذويهم وحمل البلاغ رقم 1170 لسنة 2018 جنح نيابة وسط القاهرة.

وأذاع "رمضان" في إحدى حلقاته رسالة من سيدة قالت إنها زوجة ضابط شرطة وادعت إنها تعاني من صعوبات الحياة، وتفكر في العمل خادمة، الذي أثار استياء ضباط الشرطة وذويهم.



