موناكو يحول تأخره أمام بوردو إلى فوز في الدوري الفرنسي

حول فريق موناكو تأخره بهدف أمام ضيفه بوردو إلى فوز 2 / 1 خلال المباراة التي جمعتهما اليوم الجمعة ضمن منافسات المرحلة الثامنة والعشرين من الدوري الفرنسي لكرة القدم والتي شهدت أيضا فوز نيس على ليل بذات النتيجة.

وتقدم بوردو بهدف سجله فلينتين فادا في الدقيقة 32، وتعادل ستيفان يوفيتيتش في الدقيقة الأخيرة من الشوط الأول، قبل أن يحرز روني لوبيز الهدف الثاني لموناكو في الدقيقة 69.

ورفع موناكو رصيده إلى 60 نقطة في المركز الثاني بفارق 11 نقطة خلف باريس سان جيرمان المتصدر، وتوقف رصيد بوردو عند 36 نقطة في المركز التاسع.

يذكر أن هذا الفوز هو الثامن عشر لموناكو في الدوري هذا الموسم مقابل الخسارة في أربع مباريات والتعادل في ست، فيما تعد هذه الهزيمة هي الثانية عشرة لبوردو هذا الموسم مقابل الفوز في عشر مباريات والتعادل في ست.

وفي المباراة الثانية، انتزع نيس فوزا صعبا من ضيفه ليل 2 / 1.

وتقدم نيس بهدف سجله ماريو بالوتيلي في الدقيقة الخامسة وتعادل لويس أروخو لليل في الدقيقة 51 قبل أن يسجل ويلان سيبريان هدف الفوز لنيس في الدقيقة 80.

ورفع نيس رصيده إلى 39 نقطة في المركز السابع بفارق الأهداف خلف مونبلييه ونانت صاحبي المركزين الخامس والسادس على الترتيب، فيما توقف رصيد ليل عند 27 نقطة في المركز التاسع عشر قبل الأخير.