أهالي كرداسة يعلنون دعمهم وتأييدهم للرئيس السيسي لفترة رئاسية ثانية

أكد المهندس علاء والي عضو مجلس النواب عن دائرة كرداسة، تأييد أهالي المنطقة للرئيس عبد الفتاح السيسي لفترة رئاسية ثانية لتظل مصر دولة متقدمة ومستقرة، مؤكدا وقوف الجميع صفا واحدا خلف الرئيس السيسي.

جاء ذلك خلال فعاليات المؤتمر الشعبي الحاشد الذي نظمته حملة "كلنا معاك من أجل مصر"، اليوم السبت، برعاية المهندس علاء والي، والدكتور سعيد حساسين نائبي البرلمان عن دائرة كرداسة؛ لإعلان دعم الرئيس السيسي في الانتخابات الرئاسية، وذلك بحضور سليمان وهدان وكيل مجلس النواب، ومحمد البطران شيخ مشايخ القبائل العربية، وعدد كبير من أعضاء مجلس النواب والقيادات التنفيذية بالجيزة.

بدأ المؤتمر بتلاوة آيات من القرآن الكريم، ثم عرض لأهم الإنجازات التي تمت في عهد الرئيس السيسي.

وقال والي: "إن مدينة (كرداسة) بمحافظة الجيزة أصبحت آمنة، وخالية تماما من الإرهاب الذي كان يتخذ منها وكرا، لترويع المواطنين، مؤكدا عودتها لطبيعتها السياحية.

وأضاف أن أهالي المدينة يؤيدون الرئيس السيسي، وأن الشباب دشنوا حملة لدعم الرئيس وتوعية المواطنين بأهمية المشاركة في الانتخابات الرئاسية المقبلة ومواجهة من يقاطع المشاركة من أجل الحفاظ على مكتسبات الوطن التي تحققت خلال الفترة الماضية.

وتابع عضو مجلس النواب أن الرئيس السيسي أدى ما عليه خلال فترة رئاسته الأولى التي تحمل فيها المسئولية بشجاعة في ظل ظروف صعبة، لافتا إلى أن الرئيس نجح بعزيمته وإصراره في مواجهة قوى الشر، وكسر يد من يحملون السلاح في وجه الوطن، وحارب وما زال يُطهر أرض الوطن من براثن الإرهاب؛ حفاظا على وطنه وشعبه.

وأوضح أن القوات المسلحة والشرطة تصنع ملحمة تاريخية سيسجلها التاريخ بأحرف من ذهب، لتدرس للأجيال كيف طهرت قواتنا المسلحة سيناء من الإرهاب وحولت أرضها الطاهرة لتنمية واستثمار في 2018، موجها الشكر لأهالي كرداسة لمحاولتهم الدائمة لتحسين صورة مدينتهم ورغبتهم في التغيير للأفضل.