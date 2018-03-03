النائب العام يأمر بالتحقيق في واقعة التعدي على مواطنة مصرية ببريطانيا

أصدر النائب العام المستشار نبيل صادق، قرارا بإجراء تحقيق قضائي في واقعة التعدي على المواطنة المصرية مريم عبد السلام بالمملكة المتحدة.

وأمر النائب العام بتكليف إدارة التعاون الدولي بإعداد مذكرة بطلبات النيابة العامة لإرسالها إلى السلطات القضائية المختصة ببريطانيا، لموافاتها بصورة رسمية من التحقيقات التي أجريت في الواقعة، والتقارير الطبية الخاصة بالمجني عليها، وما تضمنته التحريات بشأن ظروف وملابسات الحادث، وكافة ما اتخذ من إجراءات في هذا الشأن.

وكانت مريم عبد السلام، المقيمة في مدينة نوتنجهام البريطانية، تعرضت لحادث اعتداء وضرب مبرح من جانب مجموعة من الفتيات؛ ما أسفر عن إصابتها بغيبوبة ودخولها المستشفى لتلقي العلاج.