محافظ الإسكندرية يتفقد مستشفى سموحة للأطفال الجامعي

تفقد محمد سلطان، محافظ الإسكندرية، السبت، وحدة العناية المركزة بمستشفى سموحة للأطفال الجامعي.

حيث تم تدعيم وحدة العناية المركزة بالمستشفى بأجهزة شاشة عرض مؤشرات حيوية، وجهاز قياس مرض الصفرة عند الأطفال، ومضخة محاليل لحديثي الولادة، وجهاز تدفئة للأطفال وجهاز تنفس صناعي للأطفال، وذلك بقيمة نصف مليون جنيه كمساهمة من منظمات المجتمع المدني.

وأشاد المحافظ، بالجهود التي تقوم بها جامعة الإسكندرية، برئاسة د. عصام الكردي، وجميع قياداتها في تقديم أفضل خدمة طبية والإرتقاء بالمستوى المهني للفريق الطبي من خلال التدريب وتزويد المستشفيات بأحدث المعدات، موجها لهم الشكر على اهتمامهم بتطوير المستشفيات التي تخدم قطاع عريض من المواطنين.

وقدم «سلطان»، الشكر لمنظمات المجتمع المدني المساهمة في تقديم الدعم لمستشفى سموحة الجامعى للأطفال ودعم منظومة الصحة بالإسكندرية، مشيرًا إلى أن الهدف الأساسي هو تقديم أفضل خدمة طبية للجميع بصورة عادلة وعاجلة وبجودة كبيرة.