الحقيقة وراء إنزال الأمن السعودي خطيب مسجد بالقوة بعد انتقاده ولي العهد

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، فيديو يظهر قوات الأمن السعودية وهي تنزل خطيب مسجد بالقوة، بعدما انتقد سياسات ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، -بحسب ما نشر مع الفيديو- معبرين عن استيائهم من طريقة التعامل مع الخطيب المسن.

نكشف لكم في السطور التالية الحقيقة وراء الواقعة.

الفيديو الذي تم تداوله في مصر جرت وقائعه أمس الجمعة داخل مسجد الجابرية في ينبع بالسعودية، حيث وثق المقطع رجل أمن وهو يجبر مسن على النزول من المنبر بالقوة، دون أن يبدي أي من المصلين استيائه من الواقعة، حيث ظلوا جميعهم منتظرين إنزال المسن من المنبر وخروجه من المسجد.

المقطع حقق انتشارا واسعا بالمملكة ما استدعى الجهات الرسمية للتحقيق في الواقعة وكشف ملابساتها، وبالفعل أصدر الأمن العام السعودي بيانا جاء فيه، أن "الحادثة وقعت قبل صلاة الجمعة بأحد المساجد في ينبع، وبالتحقيق تبين أن الذي اعتلى المنبر هو مواطن في العقد السابع من العمر يعاني من اعتلالات نفسية وله سجل طبي بأحد المستشفيات المتخصصة وحالته تحتاج للمتابعة، حيث تم تسليمه لذويه من أجل استكمال علاجه".

وقال المتحدث الرسمي لفرع وزارة الشؤون الإسلامية بمنطقة المدينة المنورة، ماجد المحمدي، في تصريحات صحفية، إن إدارة المساجد في محافظة ينبع، أفادت بأنه عند الساعة الـ12:35 ظهرًا، حاول شخص معتلّ نفسيًّا إلقاء الخطبة في جامع الجابرية في ينبع النخل، وعند اعتلائه المنبر تدخل عدد من المصلين، وتم التعامل معه من قِبَل الجهات المختصة.

وأكد المتحدث الرسمي لفرع الوزارة، إقامة صلاة الجمعة والخطبة من قِبَل الخطيب الرسمي للجامع بعد انتهاء أجواء التشاحن على خلفية إنزال الخطيب غير الرسمي.