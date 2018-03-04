محافظ غزة: لدي ثقة في قدرة الوفد الأمني المصري على إنهاء الانقسامات بالأراضي الفلسطينية

أعرب محافظ غزة، إبراهيم أبو النجا، عن تقديره لما وصفه بالدور المصري الكبير الذي تلعبه الدولة المصرية؛ من أجل إنهاء الانقسامات بالأراضي الفلسطينية.

وقال «أبو النجا»، في مداخلة هاتفية لبرنامج «الطريق إلى الاتحادية»، الذي يعرض على فضائية «أون لايف»، مساء السبت، إن «الوضع في فلسطين الآن صعب للغاية؛ بسبب استمرار الخلافات والانقسامات بين الفصائل المختلفة»، مشيرًا إلى الجهود التي تبذلها مصر لتحسين هذه الأوضاع.

وأضاف «لدي في ثقة في قدرة الوفد الأمني المصري على إنهاء الانقسامات، لكن تحقيق هذا الأمر قد يتطب وقتًا طويلًا»، معربًا عن أمله في نجاح الجهود المصرية، في أقرب وقت ممكن.

جدير بالذكر أن محافظ غزة، إبراهيم أبو النجا، عقد اليوم السبت، اجتماعًا مع الوفد الأمني المصري المتواجد بغزة منذ عدة أيام؛ وذلك لبحث آليات المصالحة الفلسطينية، وسبل تذليل العقبات التي تقف أمام تحقيق هذه المصالحة.