الوادي الجديد تحتفل بفوز السيسي في انتخابات الرئاسة

نظمت حملة «كلنا معاك من أجل مصر» بالوادي الجديد، مساء الإثنين، احتفالية كبرى بمناسبة فوز الرئيس عبد الفتاح السيسي، في الانتخابات الرئاسية.

وحضر الاحتفالية اللواء محمد الزملوط، محافظ الوادي الجديد، وجميع القيادات التنفيذية والشعبية والأمنية وممثلي الأحزاب السياسية والنقابات والجمعيات الأهلية والآلاف من المواطنين من مختلف مراكز المحافظة.

أحي الحفل الفنان أحمد جوهر، وفرقة الفنون الشعبية بقصر ثقافة الوادي الجديد، وفنانين المحافظة وبعض المواهب الشابة بالتربية والتعليم.

وتضمنت الاحتفالية كلمات للدكتور محسن عبد الوهاب، منسق حملة «كلنا معاك» بالوادي الجديد، ومحافظ الوادي الجديد، عن إنجازات الرئيس خلال الفترة الماضية، على أرض المحفظة أبزها مشروع الـ1.5 مليون فدان، والطرق العرضية، إضافة إلى فقرات فنية وموسيقية وأغنيات وأشعار في حب مصر، قدمها بعض الشعراء من أبناء الوادى الجديد.