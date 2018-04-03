«دعم مصر» ينظم حفل استقبال لرئيس البرلمان العراقي بحضور «عبدالعال»

نظم ائتلاف «دعم مصر»، مساء اليوم الثلاثاء، حفل استقبال لرئيس البرلمان العراقى الدكتور سليم عبد الله الجابورى بأحد الفنادق الشهيرة بالقاهرة، بحضور الدكتور علي عبدالعال رئيس البرلمان، وعددًا من رؤساء اللجان النوعية في مجلس النواب.

وحضر الحفل، كل من، المهندس محمد السويدي رئيس ائتلاف دعم مصر، والمستشار أحمد سعد الدين أمين عام الائتلاف، وأعضاء المكتب السياسى، حسين عيسى، نائب رئيس الائتلاف ورئيس لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان، وطاهر أبو زيد، نائب رئيس الائتلاف، وعمرو غلاب نائب رئيس الائتلاف ورئيس اللجنة الاقتصادية، ومجدى مرشد أمين عام الائتلاف، وصلاح حسب الله المتحدث الرسمي للبرلمان، وجهاد عامر أمين تنظيم بالائتلاف.

كما حضر معتز محمود رئيس لجنة الإسكان، وجمال شيحة رئيس لجنة التعليم، وسيد فليفل رئيس لجنة الشؤون الإفريقية، وهشام عبد الواحد رئيس لجنة النقل، وسعد الجمال رئيس لجنة الشؤون العربية، وأسامة العبد رئيس لجنة الشؤون الدينية، وأحمد السجيني رئيس لجنة الإدارة المحلية، وكمال عامر رئيس لجنة الدفاع، وأحمد سمير رئيس لجنة الصناعة، وسحر طلعت مصطفى رئيس لجنة السياحة، ومعتز محمود رئيس لجنة الإسكان، وطارق رضوان رئيس لجنة العلاقات الخارجية، وعددًا من قيادات الائتلاف، والنائب خالد شعبان عضو تكتل «25 ـ 30».