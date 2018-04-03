وزير الكهرباء ومحافظ السويس يفتتحان أول مصنع محولات بالشرق الأوسط

افتتح وزير الكهرباء، محمد شاكر، يرافقه اللواء أحمد محمد حامد، محافظ السويس، الثلاثاء، أول مصنع للمحولات جهد 66 و220 و500 كيلوفولت، في مصر والشرق الأوسط.

وحضر الافتتاح خان بينج، القنصل التجاري لسفارة الصين بالقاهرة، وقيادات وزارة الكهرباء، وعلى رأسهم المهندس أسامة عسران، نائب وزير الكهرباء، والمهندس جابر دسوقي، رئيس الشركة القابضة لكهرباء مصر.

قال وزير الكهرباء، خلال افتتاحه التشغيل التجريبي لشركة أكس دي ايجيماك الصينية، إن الحكومة رصدت 22 مليار جنيه لرفع كفاءة شركات التوزيع، بالإضافة إلى 20 مليار جنيه أخرى لرفع كفاءة شركات النقل بقطاع الكهرباء.

فيما أشار اللواء أحمد حامد، محافظ السويس، إلى عمق العلاقة بين مصر والصين، مقدمًا الشكر لوزير الكهرباء على مجهوداته الكبيرة.

وطلب المحافظ، بإنشاء مصانع مكملة لصناعة المحولات على أرض السويس وخاصة بعد تجربة إنشاء أول محول، كما قدم الشكر للوزير على المشروعات التي تنفذ على أرض محافظة السويس في مجال الطاقة.

وأكد أن السويس أصبحت أحد المراكز الهامة لإنتاج الطاقة الجديدة والمتجددة، مشيرًا إلى أن المحافظة بدأت شراكة مع أحد الشركات الصينية لإنشاء محطة عملاقة لضخ وتخزين الطاقة باستغلال مياه الصرف الصحي على جبال عتاقة، وتنتج 2400 ميجا وات، باستثمارات 2.6 مليار دولار.

وقدم القنصل التجاري الصيني، التهنئة بمناسبة فوز الرئيس عبد الفتاح السيسي، في انتخابات الرئاسة، مشيرًا إلى عمق التعاون والعلاقة القوية بين البلدين وخاصة في مجال الطاقة والكهرباء.

ومن جانبه، قال المهندس مدحت رمضان، رئيس الشركة الألمانية للمشروعات الكهربائية «إيجماك»، إن هذا المصنع هو شراكة مع شركة صينية، موضحًا أن وجود هذه النوعية من المصانع داخل مصر يمكن المستثمرين من توفير مبالغ هائلة بدلا من استيراد المحولات بالكامل، علاوة على توفير الوقت الذى تستغرقه فى عملية الشحن.

وأهدى محافظ السويس، وزير الكهرباء، درع محافظة السويس تقديريا لجهوده في الإرتقاء بمجال الكهرباء في مصر.