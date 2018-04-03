أعربت الفنانة نبيلة عبيد، عن سعادتها لفوز الرئيس عبد الفتاح السيسي، لفترة رئاسية ثانية، قائلة إنها كانت متواجدة أمام لجنتها الانتخابية منذ بدء اليوم الأول من الانتخابات الرئاسية للإدلاء بصوتها.



وأضافت «عبيد»، في مداخلة هاتفية ببرنامج «مساءdmc »، المذاع عبر فضائية «dmc»، مع الإعلامية إيمان الحصري، أمس الاثنين، أن الرئيس السيسي رجلًا وطنيًا ويحب بلاده، مشيرة إلى ارتفاع نسبة المشاركة بالانتخابات الرئاسية رغم الإرهاب والتحديات التي تواجه مصر.



وأعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات، في مؤتمر صحفي، مساء أمس الاثنين، فوز عبد الفتاح السيسي، بولاية ثانية، بعد حصوله على 21835387 صوتًا من إجمالي الأصوات الصحيحة بنسبة 97.08%، مقابل حصول موسى مصطفى موسى على 656534 صوتًا بنسبة 2.92%.



وبلغ عدد الذين أدلوا بأصواتهم في الانتخابات داخل وخارج مصر 24254152 ناخبًا، بنسبة مشاركة وصلت إلى 41.05%، ووصل عدد الأصوات الصحيحة 22491921 صوتًا بنسبة 92.73% من إجمالي عدد الأصوات، بينما وصل عدد الأصوات الباطلة 1762231 صوتًا بنسبة 7.27%.



