الصحة : وفاة 7 مواطنين وإصابة 11 آخرين في حادث تصادم أتوبيس مع سيارة نقل بالقطامية

أعلنت وزارة الصحة والسكان، صباح اليوم الثلاثاء، وفاة 7 مواطنين واصابة 11 آخرين فى حادث تصادم أتوبيس مع سيارة نقل طريق القطامية العين السخنة، اتجاه السويس، بمحافظة القاهرة.

وأوضح الدكتور خالد مجاهد، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أنه فور وقوع الحادث تم الدفع بـ12 سيارة إسعاف مجهزة نقلت جميع المصابين إلى مستشفى البنك الأهلي، وحالات الوفاة إلى مشرحة مستشفى القاهرة الجديدة.

وأشار مجاهد إلى أن الإصابات تراوحت مابين اشتباه كسور بالعمود الفقري، وبالساق والساعد، واشتباه نزيف داخلي بالمخ، وجروح وكدمات وسحجات بأماكن متفرقة بالجسد، لافتاً إلى أن جميع المصابين يتلقون العلاج والرعاية اللازمة.