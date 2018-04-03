عماد أديب: عملاء المخابرات لا يفهمون كيف يتخذ المصريون قراراتهم

هنأ الإعلامي عماد الدين أديب، الشعب المصري على إجراء الانتخابات الرئاسية التي انتهت بفوز عبد الفتاح السيسي بفترة رئاسة ثانية، واصفًا إياه بأنه شعب تجاوز صعوبة إجراءات الإصلاح الاقتصادي التي أجريت الفترة الماضية، وقدم مصلحة الوطن على صالحه الشخصي؛ غلبت على تفكيره المصلحة العامة.

وقال «أديب»، خلال لقائه ببرنامج «هنا العاصمة»، المذاع عبر فضائية «سي بي سي»، مع الإعلامية لميس الحديدي، أمس الاثنين، إن ما دفع المصريين إلى المشاركة في الانتخابات رغم كل المصاعب التي تعرضوا لها، والشكوك التي كانت تروجها بعض وسائل الإعلام الأجنبي، هو «منطق المصري» الذي لا يعرف عنه الأعداء شيئًا.

وأوضح أن المواطن المصري يدرك أن بعض القرارات مؤلمة لكنها يجب أن تُتخذ، ويعلم جيدًا أن الرئيس السيسي يعمل من أجل مصر، مشيرًا إلى اندهاش العالم من الشعب المصري، بقوله إن مندوبي السفارات وعملاء المخابرات لا يفهمون كيف يتخذ المصريون قراراتهم.

وأضاف أن الأحزاب عاجزة عن تحريك الجماهير للمشاركة في الاستحقاقات الدستورية أو مقاطعتها، وضمير المواطن هو من يحركه، مشيرًا إلى أن بعض من أرادوا خدمة النظام بحشد الناخبين كانوا كالدبة التي قتلت صاحبها.

وأعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات، في مؤتمر صحفي، مساء أمس الاثنين، فوز عبد الفتاح السيسي، بولاية ثانية، بعد حصوله على 21835387 صوتًا من إجمالي الأصوات الصحيحة بنسبة 97.08%، مقابل حصول موسى مصطفى موسى على 656534 صوتًا بنسبة 2.92%.

وبلغ عدد الذين أدلوا بأصواتهم في الانتخابات داخل وخارج مصر 24254152 ناخبًا، بنسبة مشاركة وصلت إلى 41.05%، ووصل عدد الأصوات الصحيحة 22491921 صوتًا بنسبة 92.73% من إجمالي عدد الأصوات، بينما وصل عدد الأصوات الباطلة 1762231 صوتًا بنسبة 7.27%.