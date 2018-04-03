أكد المستشار بهاء أبو شقة، رئيس حزب الوفد، أنه لا علاقة له بعمل نجله، المستشار محمد أبو شقة، المتحدث الرسمي باسم الحملة الانتخابية للرئيس عبد الفتاح السيسي، قائلًا: «أقسم بالله أنه لا دخل لي بعمل ابني».



وأضاف «أبو شقة»، خلال لقائه ببرنامج «آخر النهار»، المذاع عبر فضائية «النهار»، مساء الاثنين، «لقد ربيت نجلي محمد على أن يكون له إرادة ذاتية ومستقلة، وهو له مجاله في العمل القانوني، حيث إنه تخصص في فرع الأموال العامة، نظرًا أنه رأى أنه يستطيع أن يؤدي فيه بكفاءة، أما أنا متخصص في كافة الجرائم الجنائية».



وتابع: «لا أستطيع أن أصدر على رأيه أو أحجر عليه إذا استشارني في مسألة قانونية أو رأي فكري وسياسي مجرد»، مؤكدًا أنه يبدي رأيه دون أن يكون ذلك بصدد واقعة أو شخص معين.



واستطرد أنه حتى ابنتيه «شهيرة» و«أميرة»، كل منهما لها رأيها وفكرها وعملها الخاص، مسترسلًا: «إن كل ذلك يدور بضوابط وثوابت وقيم، تعمل لمصلحة الدولة المصرية، فلابد أن يكون المرء مستقل الفكر والرأي والإرادة ولا يفرض أحد عليه رأيًا إما تهديدًا أو ترغيبًا».



