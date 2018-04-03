«الخليج» الكويتية: المصريون اختاروا «السيسي» لاستكمال إنجازات الفترة الرئاسية الأولى

ذكرت صحيفة «الخليج» الكويتية، في افتتاحية عددها الأسبوعي الصادر صباح اليوم الثلاثاء، أن المصريين اختاروا الرئيس عبد الفتاح السيسي، في الانتخابات الرئاسية، رغبة منهم في استكمال مسيرة الإنجازات التي تحققت خلال فترة رئاسته الأولى.

وأضافت الصحيفة أن: «المصريين جددوا ثقتهم في الرئيس السيسي، عقب انتخابات شهد العالم بنزاهتها، وشهدت إقبالا كبيرا ولافتا من مختلف قطاعات المصريين، سواء داخل مصر أو خارجها، وهو ما كشفت عنه بوضوح الأرقام التي حملتها الهيئة الوطنية للانتخابات حول نسبة المشاركة».

وتساءلت «الخليج» عما يريده المصريون من الرئيس السيسي في ولايته الرئاسية الثانية، فكتبت: «إنهم يريدون بالتأكيد، وفي المقام الأول، أن يتعزز لديهم أهم وأكبر المكاسب التي تحققت في تلك الفترة، وهو تعزيز الأمن والاستقرار في كل أرجاء الدولة، والنجاح الكبير الذي تحقق بالفعل في مجال مكافحة الإرهاب، خاصة في شمال سيناء، وسيادة مناخ من الثقة بأوضاع مصر، والتي تعتبر في حد ذاتها رأس مال كبيرا، يجلب معه الاستثمارات العربية والأجنبية، ويضاعف من حركة السياحة، ويدفع من ثم مسار التنمية الاقتصادية خطوات كبيرة إلى الأمام».

وتابعت: «المصريين يريدون أيضا البناء على ما تم إنجازه من مشروعات عملاقة خلال السنوات الأربع الماضية، وبينها إنشاء العاصمة الإدارية الجديدة، بما تمثله من نقلة عمرانية وإدارية وحضارية، واستصلاح مليون ونصف المليون فدان للزراعة، وإقامة محطات كبرى للكهرباء، أنهت تماما أزمة انقطاع التيار التي عانى منها المواطنون طويلا، فضلا عن عدد كبير من الطرق الدائرية الحديثة والمتطورة، وغيرها من المشروعات المهمة والحيوية».

وأضافت الصحيفة: «تدخل مصر إلى المرحلة المقبلة، وهي أكثر ثقة بنفسها أكثر من أي وقت مضى، فقد استعادت علاقاتها الجيدة، بل والممتازة مع معظم دول العالم، ونعتقد أن الجولات الخارجية للرئيس السيسي ولقاءاته بعدد كبير من قادة تلك الدول شرقا وغربا، أكدت بما لا يدع مجالا للشك مكانة مصر الإقليمية والدولية، واستعداد الجميع للتعاون معها في كل المجالات».