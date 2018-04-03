محافظ الغربية يشارك المواطنين الاحتفال بفوز السيسي

شارك اللواء أحمد ضيف صقر، محافظ الغربية، الآلاف من عمال غزل المحلة، وأهالي مدينة المحلة الكبرى الذين احتشدوا أمام ديوان عام محافظة الغربية، ومجلس مدينة المحلة الكبرى، الاحتفال بفوز الرئيس عبد الفتاح السيسي في الانتخابات الرئاسية.



أكد محافظ الغربية، أن شعب الغربية ضرب المثل للعالم بأكمله بمشاركته المتميزة في انتخابات الرئاسة، وحصول المحافظة على المركز الأول في نسبة التصويت.



وقدم الشكر والتقدير لعمال شركة الغزل بالمحلة الكبرى، لتأدية دورهم الوطني في المشاركة في الانتخابات الرئاسية، لافتا إلى أن نسبة التصويت تدل على محبة المواطنين لرئيسهم وثقتهم في القيادة السياسية التي تقود مسيرة التنمية.



حضر الاحتفالية مجدي سبع، رئيس جامعة طنطا، واللواء طلعت منصور، السكرتير العام للمحافظة، واللواء ناصر طه، مدير الإدارة المركزية لشئون مكتب المحافظ، والنائب محمد خليفة، والنائب حامد جهجه، وأحمد عبد السميع، رئيس مركز ومدينة المحلة الكبرى، وعدد من القيادات التنفيذية على مستوى المحافظة.